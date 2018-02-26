Норвегия требует защитить лыжников-астматиков

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за нежелание проводить разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. Об этом сообщает телеканал NRK.

«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах», — приводит слова Лефсуса «Газета.ру».

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт распространил видеозапись, в которой сообщалось, что норвежские лыжники добились блестящих результатов на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане благодаря использованию лекарств от астмы.

Как сообщал портал iz.ru, спортсмены сборной Норвегии привезли на Олимпиаду в текущем году более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

Ранее шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, контролируемой национальными федерациями по видам спорта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter