Прямой эфир
Сюжет:

Норвегия требует защитить лыжников-астматиков

0
Фото: Global Look Press/Jon Olav Nesvold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за нежелание проводить разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. Об этом сообщает телеканал NRK.

«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах», — приводит слова Лефсуса «Газета.ру».

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт распространил видеозапись, в которой сообщалось, что норвежские лыжники добились блестящих результатов на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане благодаря использованию лекарств от астмы.

Как сообщал портал iz.ru, спортсмены сборной Норвегии привезли на Олимпиаду в текущем году более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

Ранее шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, контролируемой национальными федерациями по видам спорта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сборной Норвегии пояснили наличие 6 тыс. доз препаратов от астмы на ОИ-2018
Сборная Норвегии лидирует в неофициальном общекомандном зачете ОИ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017