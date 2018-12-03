Снежные короли: россияне продолжают завоевывать медали Кубка мира

Российские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на этапах Кубка мира (КМ) по зимним видам спорта. В эти выходные 17-летняя россиянка Лидия Яковлева выиграла золото КМ по прыжкам с трамплина, сборная России по санному спорту одержала яркую победу в эстафете, один из героев Олимпийских игр – 2018 лыжник Денис Спицов взял первую медаль сезона, а наши биатлонисты на первых гонках в Поклюке показали, что находятся в хорошей форме.

Сражались до последнего

В воскресенье в Словении стартовал долгожданный биатлонный сезон. Квартет российских биатлонистов — Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов — провели достойную гонку, но остановились в шаге от медалей в смешанной эстафете. Наша команда уступила победившим французам 1 минуту 23 секунды. Второе место заняли швейцарцы, третье — итальянцы. Россия стреляла одной из лучших (всего шесть доппатронов), но не дотянулась до подиума. Впрочем, четвертое место — вполне оптимистичный результат, считает вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

— Считаю, что наша команда хорошо провела гонку, — рассказал Сергей Чепиков. — Жаль, что этап не совсем удачно сложился для Екатерины Юрловой. Возможно, это связано с акклиматизацией. Все-таки соревнования проходят в высокогорье, и на своем опыте знаю, что каждый день спортсмен может чувствовать себя по-разному. В целом если бы девочки выступили чуть поровнее, то у нас было бы железное призовое место. Ребята порадовали. Дима Малышко и Саша Логинов были настроены на борьбу. По лыжне у них не было какого-то значительного отставания от конкурентов, а на огневых рубежах они поработали оптимально. Особенно Малышко. Логинов на последней стрельбе решил пойти ва-банк и быстро стрелял в надежде на борьбу за призовое место, но немного не получилось.

По мнению Сергея Чепикова, в оставшихся гонках этапа КМ наши биатлонисты вполне способны бороться за медали.

— Я не сомневаюсь в наших биатлонистах, все они в хорошей форме, — продолжил вице-президент СБР. — Нам важно уверенно выступить на первом этапе КМ, чтобы дальше было полегче психологически.

Возвращение Спицова

У лыжников второй этап КМ, прошедший в норвежском Лиллехаммере, стал не таким триумфальным, как стартовый в финской Руке. Тогда герои Олимпиады в Пхенчхане Александр Большунов и Юлия Белорукова на двоих взяли три золота. В минувшие выходные их почин поддержал только трехкратный призер Игр-2018 Денис Спицов. На его счету бронза в интервальном старте.

— Здорово, что Денис подтянулся к лидерам и тоже начал показывать результат, — прокомментировал «Известиям» итоги норвежского этапа вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Уверен, в дальнейшем и другие ребята с девчонками покажут себя. Что касается Большунова и Белоруковой, то не нужно паниковать из-за их результатов. Выигрывать у норвежцев каждый этап, тем более на их родной трассе, нереально. Тяжело постоянно показывать те результаты, что были в Руке. Саша и Юля в целом неплохо выступили, сохранили майки лидеров в отдельных дисциплинах. И можно рассчитывать, что они продолжат держать хороший уровень в дальнейшем.

Наследница Аввакумовой

В том же Лиллехаммере второй в сезоне триумф пережили российские прыгуны на лыжах с трамплина. Вслед за золотом Евгения Климова на ноябрьском этапе в польской Висле в Норвегии в минувшую субботу победу праздновала Лидия Яковлева. Ранее среди россиянок одержать победу на Кубке мира удавалось только многолетнему лидеру команды Ирине Аввакумовой (Чайковский, 2014 год).

— Золото Яковлевой — очень приятный сюрприз для всех нас, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России по прыжкам с трамплина Александр Арефьев. — Девочка довольно перспективная, но трудно было ожидать того, что она быстро проявит себя. Тем более на первых этапах у нее были не самые лучшие результаты. Если золото Климова было ожидаемым, поскольку Женя давно зарекомендовал себя как претендент на медали, то Лидия смогла удивить. Две победы на этапах КМ в начале сезона — беспрецедентный успех для наших прыгунов с трамплина. Очень хочется его закрепить. Надеюсь, Климов, Аввакумова и теперь Яковлева не будут останавливаться на достигнутом.

Девять тысячных секунды

Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на втором этапе КМ в канадском Уистлере. Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов впервые выступили в эстафетной гонке в таком составе. Этот эксперимент тренерского штаба оказался успешным: на девять тысячных секунды наши ребята обогнали сборную Германии. Разрыв с бронзовыми призерами, сборной Канады, — 0,289 секунды.

— В целом команда неплохо проявила себя в Канаде, — рассказал «Известиям» старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко. — Победа в эстафете говорит о том, что все ребята находятся в хорошей форме и способны побеждать в дальнейшем. В этом сезоне у нас нет конкретной цели, как в прошлом: успешно выступить только на Олимпиаде. Поэтому будем бороться за медали на всех этапах КМ и за самые высокие места в общем зачете. А основное соревнование — чемпионат мира, где перед нами всегда стоит задача выиграть как можно больше первых мест.

Чемпионат мира по санному спорту состоится в немецком Винтерберге с 27 по 29 января.

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