Необстреляные лыжники: сборная России по биатлону начинает сезон

Составы сборных России по биатлону впервые за многие годы были сформированы по принципам чистого отбора. На первый этап Кубка мира в Поклюке попали именно те спортсмены, которые показали лучшие результаты на мини-турнире в Контиолахти (две отборочные гонки в течение трех дней). На словенском этапе, который пройдет со 2 по 9 декабря, они проверят свои силы в индивидуальных гонках, супермиксте, смешанной эстафете и гонках преследования. Сборной России важно удачно стартовать на Кубке мира, учитывая, что перед мужской и женской командой стоит задача оказаться в топ-3 итогового зачета Кубка наций.

У мужчин с большим отрывом по набранным очкам на декабрьские старты отобрались Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

— Судя по контрольным стартам все ребята в порядке и способны показать хороший результат в Словении, — подчеркнул вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Сейчас команда находится на сборе в Австрии и усиленно работает, что порадовать болельщиков уже на первом этапе Кубка мира. Конечно, многое будет зависеть от первых двух гонок — супермикста и смешанной эстафеты. Если нам удастся здорово начать этап, то ребята поверят в себя и будут бороться за высокие места.

Вряд ли кто-то мог спрогнозировать такой состав в конце прошлого сезона. Лучший российский биатлонист последних лет Антон Шипулин тогда еще не объявлял о паузе в карьере, капитан команды Максим Цветков побеждал в кубковом масс-старте. А Антон Бабиков радовался расставанию с притеснявшим, по его мнению, бывшим тренерским штабом сборной.

Сейчас же чемпионы мира Максим Цветков и Антон Бабиков будут участвовать только в параллельно идущем Кубке России. Они смогут вернуться в состав сборной на этапы Кубка мира только в случае успешного выступления на «Ижевской винтовке» в конце декабря.

— Безусловно, Цветков и Бабиков способны вернуться в состав команды, выступающей на Кубке мира, — продолжил Сергей Чепиков. — Принцип отбора и заключается в том, что за сборную выступают не за «красивые глаза» или предыдущие достижения, а только те спортсмены, кто находится в максимально хорошей форме на данный момент. Поэтому состав еще может серьезно поменяться. Например, по итогам «Ижевской винтовки». Также важно понять, что у руководства СБР и тренерского штаба одинаковое отношение к биатлонистам, которые тренировались в сборной или были на самоподготовке. У нас начался постолимпийский сезон, в котором нам нужно сформировать составы команд и ближайший резерв с прицелом на следующие Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Другая ситуация у Антона Шипулина. По критериям отбора можно взять в основной состав одного спортсмена на усмотрение тренерского штаба. Поэтому если Антон будет готов выступать на том же уровне, что и раньше, то его включат в команду. Пока же он проверит свою форму на других стартах – Кубке IBU и «Ижевской винтовке».

— Мы надеемся, что Шипулин сможет подойти в хорошей форме к следующим стартам Кубка мира – январским, февральским, — отметил «Известиям» президент СБР Владимир Драчев. — Форсировать его подготовку к декабрьским стартам не было никакого смысла.

За женскую сборную России в Поклюке выступят Ирина Старых, Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Кристиана Ильченко и Ульяна Кайшева. Здесь тренеры вместо формулы «пять лучших биатлонисток по очкам + одну спортсменку тренерским решением» сделали «6+1». Для первого этапа, где много гонок, нормальный вариант – шансы проявить себя будут у всех.

Стоит отметить, что у женщин больше половины состава – или без опыта на Кубке мира (Васильева, Павлова), или с минимальным, даже без локальных успехов (Васнецова, Ильченко).

— Нам важно подтянуть нашу молодежь, — рассказал Сергей Чепиков. — Понятно, что на первых гонках у наших молодых спортсменок будет определеннее волнение, Помню, как сам нервничал, когда дебютировал на Кубке мира за сборную России. Но после двух-трех гонок психологическое состояние нормализуется и наши биатлонистки будут показывать тот результат, на который способны. Да, на контрольном старте они уступили Кайсе Мякярайнен, но нужно понимать, что по функциональному состоянию финская биатлонистка — лучшая в мире. Поэтому проигрыш ей был приемлемым.

В руководстве СБР уверенны, что обе команды смогут сохранить максимальную квоту на следующий год (в личных гонках Кубка мира-201/19 у мужчин и женщин будет выступать по шесть спортсменов от России).

— Нам по силам сохранить максимальную квоту на следующий сезон и остаться в топ-5 рейтинга, но задача поставленная перед тренерским штабом — это быть в тройке лучших команд в Кубке наций, как у мужчин, так и у женщин — сказал Владимир Драчев.

В прошлом сезоне мужская и женская сборные России заняли четвертое место в Кубке наций. Общий зачет рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет на этапах Кубка мира.

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