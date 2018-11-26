Медали в Руке: российские спортсмены продолжают брать призы

Российские лыжники подтвердили, что их массовые успехи на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не были случайными. На стартовавшем в субботу Кубке мира в горнолыжном центре Рука в Финляндии наши спортсмены сразу завоевали две золотые медали: Александр Большунов выиграл спринт у мужчин, Юлия Белорукова стала первой в аналогичной дисциплине у женщин. А вчера Большунов повторил свой успех в гонке классическим стилем.

Александр Большунов стал главным героем прошедшей в феврале Олимпиады. Он принес нашей стране четыре медали: бронзу в личном спринте классикой и три серебра — в эстафете 4x10 км, командном спринте и марафоне 50 км. Он стал вожаком молодой команды лыжников, которая поехала на Олимпиаду, заменив не допущенных до нее из-за допинговых скандалов олимпийского чемпиона Александра Легкова и призеров Олимпийских игр Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.

Юлия Белорукова на Играх в Южной Корее завоевала две бронзовые медали — в личном спринте классикой и эстафете 4x5 км. Белорукова по итогам воскресного индивидуального спринта стала пятой, но после первого этапа Кубка мира лидирует в общем зачете.

— Такие результаты от наших ребят ожидались после их выступлений на Олимпиаде, — отметила в разговоре с «Известиями» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. — Сейчас только начало сезона, но хочется надеяться, что этот почин будет продолжен в дальнейшем. Уверена, что из наших ребят не только Большунов и Белорукова будут бороться за медали.

Своим блестящим выступлением Александр, на максимуме своих возможностей отработавший обе гонки, заслужил эти два золота, считает олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.

— Для меня неудивительно, что и Большунов, и Белорукова без раскачки начали этот сезон, словно и не уходили в отпуск после тяжелых олимпийских стартов. Не всегда же другим странам побеждать в лыжных гонках — вот настал и черед России доминировать в нашем виде спорта, — порадовался Александр Легков.

Фото: TASS/imago/Bildbyran Юлия Белорукова

Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин отмечает, что взять три золота за четыре гонки на одном этапе Кубка мира — такого еще у нас не было.

— Результат для нашей команды фантастический. Хочется только поблагодарить ребят, которые усердно готовились в межсезонье, хорошо подошли к стартам функционально и не почивали на лаврах после успешной Олимпиады. Команда у нас собралась молодая, причем в ближайшее время о себе заявить могут не только недавние олимпийцы, но и менее опытные лыжники, — говорит Сергей Крянин. — При этом не стал бы сбрасывать со счетов и более возрастных ребят — в первую очередь Максима Вылегжанина, который в ходе сезона еще наберет ход.

В ходе субботнего спринта долгое время фаворитом считался обладатель трех золотых медалей последней Олимпиады норвежец Йоханнес Клебо. Самый молодой чемпион Игр в истории лыжных гонок лидировал вплоть до финиша, но перед самым завершением гонки оглянулся назад и пропустил вперед Большунова.

— Мы среди коллег шутили, что Йоханнес вошел в закрытый клуб лыжников, которым доводилось так упускать победы, — рассказал Крянин. — Помнится, Алексей Петухов через это проходил. Но я бы здесь отдал должное Большунову, который воспользовался этой ошибкой. Такие проколы свойственны многим лыжникам, особенно молодым, поэтому думаю, что Клебо выводы сделает и еще прибавит по ходу сезона. Думаю, нас ждет на этом Кубке мира очень жесткое противостояние между Сашей и Йоханнесом.

Собеседники «Известий» отмечают очень серьезную конкуренцию внутри сборной России, которая может собрать не один состав на любое крупное соревнование.

— Можно только восхищаться тем, сколько молодых лыжников вышло на высокий уровень за последний год, — отметил Александр Легков. — Большунов, Ларьков, Белорукова, Непряева еще не один раз покажут себя и в этом сезоне, и в последующих. Думаю, что у ребят и девчонок есть всё для того, чтобы побеждать норвежцев и других звездных конкурентов.

В следующие выходные Юлия Белорукова и Александр Большунов побегут на втором этапе в норвежском Лиллехаммере в желтых майках лидеров.

— Думаю, что им по силам сохранять свою текущую форму на протяжении большей части сезона, — резюмировал Крянин. — Конечно, совсем избежать спадов в эти три месяца будет очень тяжело. Но при грамотной работе тренеров и самих спортсменов спад можно минимизировать. Поэтому ребята вполне способны побороться за самые высокие места.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

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