Удержать планку: российские лыжники начинают второй этап Кубка мира

На предстоящем втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам российские спортсмены могут повторить триумф прошлых выходных. На постолимпийских стартах в финской Руке наши лыжники завоевали три золота. В спринте и интервальном старте у мужчин две победы праздновал Александр Большунов, выигравший в феврале четыре медали на Олимпиаде в Пхенчхане. В спринте у женщин золото завоевала двукратный бронзовый призер Игр в Корее Юлия Белорукова.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере стартует уже сегодня. В мужском и женском спринте Большунов и Белорукова побегут в желтых майках лидеров общего зачета. Юлия сохранила лидерство даже несмотря на то, что в интервальном старте в Руке оказалась вне подиума — россиянка пришла пятой.

— Будем надеяться, что они удержат свой уровень, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков. — Мы всегда сильно выступали, а сейчас у нас очень сильная молодежь, способная бегать на максимуме. Теперь главное, чтобы и сами спортсмены, и тренеры проработали весь курс годовой подготовки. Чтобы никто не заболел и каждый проконтролировал свою форму. Тогда успехи Большунова и Белоруковой покажутся цветочками.

Эти два лыжника были лидерами своих команд на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда сборная была обескровлена недопуском своих лидеров — Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова. Тем не менее молодой состав лыжников обеспечил России неожиданный урожай медалей. Мужчины принесли три серебра (включая эстафету и командный спринт) и две бронзы. Помимо Большунова, на подиуме также побывали Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин. У женщин Белорукова, помимо бронзы, в спринте также стала третьей в эстафете совместно с Натальей Непряевой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской.

— Конечно, мы всегда надеемся на лучшее, поэтому рассчитывали, что они и после Олимпиады продолжат успешно выступать, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Но наши лыжники приятно удивили тем, что сразу начали бороться за первые места. Тем более, ребята и девчата у нас молодые. И им еще предстоит ряд шагов сделать, чтобы выйти на топ-уровень. Будем надеяться, что это для них только начало и всё лучшее впереди.

По мнению Александра Легкова, уровень нынешних российских лыжников таков, что их успехи были прогнозируемы.

— Стартовые победы Саши Большунова и Юли Белоруковой меня не удивили, — сказал триумфатор сочинской Олимпиады. — Они работают на победу. И их успех — результат усердного труда на сборах и летних турнирах. Всё идет по плану. Тренеры хорошие, ребята целеустремленные. Живут только спортом — всё шикарно. Пусть Большунов и остальная команда продолжают в том же духе.

По мнению экспертов, Александр Большунов может побороться за победу в Кубке мира, а основным его конкурентом будет норвежец Йоханнес Клебо, обладатель трех золотых медалей последней Олимпиады. Но первое сражение россиянину он уже проиграл. В спринте скандинав лидировал перед самым финишем, но оглянулся посмотреть, как далеко находится от него соперник, что привело к замедлению хода. Этим воспользовался Большунов, обошедший его в самом конце гонки.

— В спринте Клебо выступал лучше Большунова, но допустил ошибку, — подтвердил Сергей Крянин. — В спринте очень важна сила, но не меньшее значение имеет точность принятий решений. Мы уже шутили, что Йоханнес вступил в клуб Алексея Петухова и Николая Морилова (бронзовые призеры Олимпиады-2010 в Ванкувере в командном спринте. — «Известия»), которые ранее допускали такие ошибки. Этот эпизод доказывает, что в любой ситуации надо бороться до конца, пока ты не пересек финишную прямую. Тем не менее Клебо всё равно остается сильным спортсменом, особенно в спринте. Поэтому ждем в этом сезоне жарких боев с между ним и Большуновым.

Теперь многое зависит от того, смогут ли наши лыжники держать заданный уровень до конца сезона и побороться за большой хрустальный глобус победителя Кубка мира.

— Кто-то раньше вышел на оптимальную форму, кто-то позже, но уровень тренированности наших ребят позволяет делать их спады не очень заметными, — добавил Сергей Крянин. — Сезон только начался, но есть основания рассчитывать на дальнейший успех Большунова и других ребят. У нас есть Ларьков, Вылегжанин и много молодых ребят, которые подрастают и скоро будут готовы к серьезным стартам. Среди девчонок Лидия Дуркина и Наталья Непряева могут как минимум в отдельных дисциплинах показать максимальный результат, в том числе и победить.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зефельде.

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