Российские саночники взяли золото в эстафете на этапе Кубка мира

Российские саночники Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали первыми в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

Как передает ТАСС, результат россиян составил 2 минуты 4,124 секунды. Серебро с отставанием 0,090 секунды завоевала сборная Германии, на третьем месте — канадцы (+0,289).

Это единственная награда российской сборной на этапе в Уистлере. На предыдущем международном турнире в австрийском Инсбруке россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров завоевали серебро в соревнованиях двоек.

Следующий этап Кубка мира по санному спорту состоится 7–8 декабря в Калгари.

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