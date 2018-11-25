Саночники Южаков и Прохоров стали вторыми на этапе КМ в Австрии
Российские саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров завоевали серебро в соревнованиях двоек на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, передает 25 ноября ТАСС.
Спортсмены отстали от лидеров на 0,059 секунды. Накануне Южаков и Прохоров завоевали бронзу в соревнованиях двоек.
Победу в спринте одержали австрийские спортсмены Томас Штеу и Лоренц Коллер с результатом 29,471 секунды. В тройку лучших вошли также немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,086).
В Австрии международный турнир по санному спорту проходит в период с 24 по 25 ноября. Следующий этап соревнований состоится в канадском Уистлере с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее 25 ноября среди российских спортсменов отличился лыжник Александр Большунов. Он одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
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