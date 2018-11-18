Россиянин Кулижников стал первым на дистанции 1 тыс. м на этапе КМ в Японии

Россиянин Павел Кулижников стал лидером на дистанции 1000 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в японском Обихиро. Его результат — 1 минута 7,858 секунды, сообщает в воскресенье, 18 ноября, ТАСС.

Это уже четвертое золото сборной России на стартовом этапе Кубка мира.

Вторым на данной дистанции оказался олимпийский чемпион, голландец Кьелд Нёйс (отставание — 0,53 секунды). В тройку лучших вошел также его соотечественник Томас Крол (+0,76).

Накануне, 17 ноября, на этом же этапе Кулижников побеждал на дистанции 500 м с результатом 34,619 секунды.

Тогда же золотую медаль завоевал россиянин Денис Юсков. Дистанцию 1500 м он преодолел за 1 минуту 44,550 секунды.

Этап Кубка мира в Японии завершится 18 ноября.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter