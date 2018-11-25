Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.

Россиянин преодолел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды, передает ТАСС.

Это вторая подряд победа российского спортсмена на этапе Кубка мира в Руке. 24 ноября Большунов победил в спринте, опередив норвежцев Йоханнеса Хесфлота Клебо и Эйрика Брандсдаля.

Александр Большунов — четырехкратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Россиянин завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.

В марте текущего года Большунов одержал две победы на этапе Кубка мира в шведском Фалуне — в масс-старте классическим стилем и гонке преследования свободным стилем.

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