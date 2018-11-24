Россиянин Большунов победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов победил в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 24 ноября.

Россиянин продемонстрировал результат 2.29,35 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо (2.29,66). Третьим завершил гонку его соотечественник Эйрик Брандсдаль (2.30,70).

Александр Большунов — четырехкратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Россиянин завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.

В марте текущего года Большунов одержал две победы на этапе Кубка мира в шведском Фалуне — в масс-старте классическим стилем и гонке преследования свободным стилем.

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