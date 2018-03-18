Лыжник Большунов взял второе золото подряд на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования свободным стилем на финальном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне. Накануне он завоевал золотую медаль в масс-старте.

Второе место занял канадец Алекс Харви, третье — швейцарец Дарио Колонья, уточняет «РИА Новости».

Большунов почти на две минуты улучшил собственный результат, показанный 17 марта. В масс-старте он прошел дистанцию 15 км свободным стилем за 36 мин. 59,8 сек., а в гонке преследования — уже за 35 мин. 03,3 сек.

В Фалуне прошел завершающий этап Кубка мира.

Александр Большунов — триумфатор Олимпиады в Пхенчхане. На Играх он завоевал три серебряных и одну бронзовую медали.

Земляки спортсмена посвятили ему гимн.