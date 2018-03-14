Россиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте

Российская лыжница Анна Миленина стала золотым призером в лыжном спринте (1,5 км) в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхёнчхане. Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды.

Серебряная медаль у норвежки Виде Нильсен. Она отстала от россиянки на 3,1 секунды. Третьей к финишу пришла канадская лыжница Натали Вильке, уступившая Милениной 3,2 секунды.

Таким образом в активе паралимпийской команды России 15 медалей — шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.

Ранее сегодня россиянка Марта Зайнуллина завоевала бронзу в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.