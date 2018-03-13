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Биатлонистка Лысова завоевала серебро в гонке на 10 км на Паралимпиаде

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, передает «РИА Новости».

Спортсменка с ведущим Алексеем Ивановым финишировала с результатом 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах. Золотая медаль досталась украинской спортсменке Оксане Шишковой с результатом 37 минут 58,9 секунды (без промахов). Бронза досталась немке Кларе Клюг с результатом 42 минуты 01,6 секунды (1 промах).

Ранее портал iz.ru сообщал, что Михалина Лысова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в гонке на 15 км свободным стилем для слабовидящих.

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