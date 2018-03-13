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Биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка завоевала награду в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя», передает ТАСС.

Румянцева смогла преодолеть дистанцию за 34 минут 10 секунд, допустив один промах. Серебряная медаль досталась россиянке Анне Милениной. Бронзу завоевала украинская спортсменка Людмила Ляшенко.

Таким образом, Екатерина Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее спортсменка завоевала золотую медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», а также в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхёнчхане.

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