Российские биатлонистки завоевали золото и серебро на Паралимпиаде

Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Спортсменка прошла дистанцию за 17 минут 6,1 секунды с одним промахом, сообщает «Газета.Ру».

Серебро досталось другой россиянке Анне Милениной (отставание 16,3 секунды, 0 промахов).

Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (+39,8, один промах).

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась от счастья, узнав о допуске на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Спортсменка прибыла в Южную Корею последней из россиян.