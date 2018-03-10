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Российские биатлонистки завоевали золото и серебро на Паралимпиаде

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Спортсменка прошла дистанцию за 17 минут 6,1 секунды с одним промахом, сообщает «Газета.Ру».

Серебро досталось другой россиянке Анне Милениной (отставание 16,3 секунды, 0 промахов).

Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (+39,8, один промах).

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась от счастья, узнав о допуске на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Спортсменка прибыла в Южную Корею последней из россиян.

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