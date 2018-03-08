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Паралимпийские игры в Пхенчхане побили рекорд по числу участников

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Фото: Global Look Press/Marius Becker
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Рекордное число спортсменов примет участие в Паралимпийских играх 2018 года, которые начнутся в южнокорейском Пхенчхане 9 марта. Об этом сообщил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

По его словам, всего на Игры было продано около 285 тыс. билетов.

«Эти Игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР, — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, президент МПК отметил важность участия в соревнованиях двух лыжников из КНДР.

До этого максимальное число участников Паралимпийских игр было зафиксировано на соревнованиях в Сочи в 2014 году. Тогда за награды боролись 547 спортсменов из 45 стран.

Ранее портал iz.ru писал, что МПК допустил к зимним Паралимпийским играм российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова.

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