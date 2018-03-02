Российские паралимпийцы отказались нести флаг на открытии Игр-2018

Российские спортсмены отказались идти с олимпийским флагом на открытии Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

По словам первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, желающих нести флаг из числа российских атлетов не оказалось.

«У нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер, и в Международном паралимпийском комитете с пониманием отнеслись к просьбе», — сказал он.

Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. В составе нашей делегации — 72 человека, но спортивные функционеры допустили до Игр только 29 российских паралимпийцев. ПКР не поставил перед атлетами никаких медальных планов.