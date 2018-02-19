Российских керлингистов проводили на сборы перед Паралимпиадой

Сборная по керлингу на колясках готовится к борьбе за паралимпийское золото. Российские спортсмены выехали в Японию на заключительный сбор.

«Привыкнем там к климатической зоне, к временной зоне. Последние тесты сдадим, последние штрихи внесем. Подготовимся морально, психологически к стартам, которые у нас уже 9 марта состоятся», — рассказал старший тренер паралимпийцев Антон Потугин.

На Паралимпиаде в Сочи керлингисты из России взяли серебро, уступив лишь канадцам.