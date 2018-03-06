МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР) во вторник, 6 марта.

Заявка российской делегации на Паралимпийские игры, в которую вошли 30 российских спортсменов, включая четырехкратную чемпионку Лысову, и шесть спортсменов-ведущих, была зарегистрирована, сообщает ТАСС.

МПК 7 августа 2016 года отстранил от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро всю сборную России и лишил ПКР членства в организации на основании доклада Макларена. В декабре 2017 года МПК продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все обязательства по восстановлению членства. 29 января стало известно, что российские паралимпийцы допущены до участия под флагом МПК. Паралимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 8 по 18 марта

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР в организации восстановлено.

Исполком МОКа дисквалифицировал ОКР 5 декабря прошлого года на основании работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.