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Всероссийские соревнования паралимпийцев стартуют в Подмосковье 21 марта

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Всероссийские соревнования не допущенных к участию в XII Паралимпийских зимних играх атлетов пройдут в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом в среду сообщил глава областного Минспорта Роман Терюшков.

Всероссийские соревнования паралимпийцев стартуют 21 марта на базе сергиево-посадского парк-отеля «Пересвет». Участники соревнований сразятся в лыжных гонках, следж-хоккее и биатлоне, в том числе для слепых. От Московской области в мероприятиях примут участие 11 атлетов, передает «Федеральное агентство новостей».

Терюшков отметил, что в Подмосковье созданы комфортные условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и принять и поддержать российских паралимпийцев здесь будут только рады.

Напомним, в южнокорейском Пхёнчхане Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года. Ранее IPC решил допустить к соревнованиям атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов.

Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил предварительный список спортсменов из России для участия в Паралимпийских играх, в который вошли 33 атлета. Решение по кандидатурам еще троих будет принято позже.

Предварительно согласована и вся делегация из России. Помимо участников соревнования, в нее вошли 7 спортсменов-ведущих и 41 человек тренерского и вспомогательного состава.

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