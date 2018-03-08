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Российская лыжница расплакалась после сообщения о допуске на Паралимпиаду

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась от счастья, узнав о допуске на Паралимпийские игры в Пхенчхане.

Спортсменка прибыла в Южную Корею последней из россиян. Разрешение от Муждународного паралимпийского комитета (МПК) участвовать в Играх Лысова получила в последний момент 6 марта.

«Когда узнала, что поеду в Пхёнчхан, это было настоящим потрясением - плакала от счастья навзрыд, и плакали все, кто в тот момент был рядом со мной», –– приводит ТАСС слова спортсменки.

Помимо Лысовой к соревнованиям допустили и спорсмена-ведущего Алексея Иванова.

«Первым, кому я позвонила с этой новостью, был Леша Иванов, он мне не поверил. А потом признался, что у него было такое опустошение, что не было сил радоваться, за него это делала семья», –– рассказала лыжница.

«Я хочу передать всем ребятам, попавшим в трудную ситуацию - не отчаивайтесь, до конца верьте в чудо, и особенно, когда оно уже практически невозможно.Сегодня я пробежала кросс, ознакомилась с олимпийской деревней. Здесь меня встретили наши ребята - они очень обрадовались», –– добавила Лысова.

Российский паралимпийский комитет был дисквалифицирован МПК, поэтому россияне выступят под нейтральным флагом. Игры стартуют в Пхенчхане 9 марта. Лысова является четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр, пятикратным серебряным призером и двукратным бронзовым.

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