Российские паралимпийцы приняли участие в открытии Игр в Пхенчхане

На церемонии открытия Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане прошли 36 россиян. Об этом пишет ТАСС.

В частности, в церемонии приняли участие двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева, чемпион Паралимпиады-2014 Валерий Редкозубов и двукратная чемпионка Паралимпийских игр 2010 года Мария Иовлева. Во главе колонны спортсменов флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) нес южнокорейский волонтер Ли Ён Су.

В составе российской делегации на Паралимпиаде-2018 числятся 30 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. С ними на Игры прибыли 38 сопровождающих и официальных лиц.

Ранее портал iz.ru писал, что 6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) в последний момент допустил к Ирам в Пхенчхане лыжницу Михалину Лысову. Когда спортсменка узнала об этом, она не смогла сдержать слез от радости.