Прямой эфир
Сюжет:

МПК утвердил 30 атлетов из России для участия в Паралимпиаде-2018

0
Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список спортсменов из России, которые примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе.

Допущенные 30 атлетов выступят в соревнованиях по пяти видам спорта.

Все атлеты из России «соответствовали квалификационным критериям для Игр и выполняли строгие условия для участия». Это значит, что они как минимум дважды прошли антидопинговые тесты за последние полгода.

Спортсменов будут сопровождать шесть так называемых «ведущих» и 39 человек вспомогательного персонала.

На Паралимпиаде-2014 в Сочи Россию представляли вдвое больше участников — 69 спортсменов.

Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта. Участники из России выступят в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (NPA).

Как писал iz.ru, российские спортсмены не хотят нести флаг МПК на церемонии открытия Игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПКР заплатит около €500 тыс. для восстановления членства в МПК
Спортсмены из РФ готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017