МПК утвердил 30 атлетов из России для участия в Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список спортсменов из России, которые примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе.

Допущенные 30 атлетов выступят в соревнованиях по пяти видам спорта.

Все атлеты из России «соответствовали квалификационным критериям для Игр и выполняли строгие условия для участия». Это значит, что они как минимум дважды прошли антидопинговые тесты за последние полгода.

Спортсменов будут сопровождать шесть так называемых «ведущих» и 39 человек вспомогательного персонала.

На Паралимпиаде-2014 в Сочи Россию представляли вдвое больше участников — 69 спортсменов.

Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта. Участники из России выступят в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (NPA).

Как писал iz.ru, российские спортсмены не хотят нести флаг МПК на церемонии открытия Игр.