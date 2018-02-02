Прямой эфир
Сюжет:

Спортсмены из РФ готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спортсмены готовят открытое письмо к Международному паралимпийскому комитету (МПК) в поддержку паралимпийцев, не допущенных к участию в Играх 2018 года в Пхенчхане.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

По его словам, в письме спортсмены намерены попросить МПК допустить отстраненных лыжников-паралимпийцев к участию в соревнованиях.

Плющенко отметил, что под текстом письма могут поставить подписи Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Александр Карелин и многие другие.

Он предположил, что шестикратного паралимпийского чемпиона, выступающего в лыжных гонках и биатлоне, Петушкова и его партнеров по команде не пустили на Игры-2018 в Пхенчхане из-за опасений, связанных с их успехами. 

«Они сейчас участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам — заняли весь пьедестал. Сейчас запустить их на Паралимпийские игры — весь пьедестал будет наш», — приводит его слова ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, 29 января МПК единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России, решение о котором было принято в августе 2016 года в связи с приписываемыми РФ допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.

В связи с отстранением российская паралимпийская сборная сможет выступить на Играх только под нейтральным флагом. При этом участвовать смогут только россияне, прошедшие строгий отбор в МПК.

В понедельник стало известно, что мужская паралимпийская команда России по лыжным гонкам не получила от МПК ни одной лицензии для выступления в Пхенчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПКР заплатит около €500 тыс. для восстановления членства в МПК
МОК запретил сборной Белоруссии демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017