Спортсмены из РФ готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев

Российские спортсмены готовят открытое письмо к Международному паралимпийскому комитету (МПК) в поддержку паралимпийцев, не допущенных к участию в Играх 2018 года в Пхенчхане.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

По его словам, в письме спортсмены намерены попросить МПК допустить отстраненных лыжников-паралимпийцев к участию в соревнованиях.

Плющенко отметил, что под текстом письма могут поставить подписи Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Александр Карелин и многие другие.

Он предположил, что шестикратного паралимпийского чемпиона, выступающего в лыжных гонках и биатлоне, Петушкова и его партнеров по команде не пустили на Игры-2018 в Пхенчхане из-за опасений, связанных с их успехами.

«Они сейчас участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам — заняли весь пьедестал. Сейчас запустить их на Паралимпийские игры — весь пьедестал будет наш», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 29 января МПК единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России, решение о котором было принято в августе 2016 года в связи с приписываемыми РФ допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.

В связи с отстранением российская паралимпийская сборная сможет выступить на Играх только под нейтральным флагом. При этом участвовать смогут только россияне, прошедшие строгий отбор в МПК.

В понедельник стало известно, что мужская паралимпийская команда России по лыжным гонкам не получила от МПК ни одной лицензии для выступления в Пхенчхане.