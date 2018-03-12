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Путин поздравил российских биатлонисток с золотом Паралимпиады

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с золотыми медалями на Паралимпийских играх. 

Румянцева стала чемпионкой в гонке на 15 км с раздельным стартом в классе стоя, Лысова — в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

В телеграмме Екатерине Румянцевой глава государства отметил ее «бойцовский характер и волю к победе», в послании Михалине Лысовой — «целеустремленность, силу воли и настоящий спортивный характер» спортсменки.

Президент пожелал атлетам удачи на предстоящих стартах и отметил вклад наставников и тренеров в победу, отмечает ТАСС.

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