Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Российский горнолыжник Алексей Бугаев принес золотую медаль в дисциплине суперкомбинация в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхёнчхане, которая стала уже пятой наградой высшей пробы в копилке атлетов из России.

После супергиганта Бугаев шел вторым, однако стал лучшим в слаломе, заняв в итоге первое место, передает НСН.

Отметим, на сегодняшний день российские паралимпийцы завоевали в Пхёнчхане семь наград и вышли на второе место в медальном зачете. Помимо Бугаева, золото также выиграла биатлонистка Екатерина Румянцева. Серебряные медали досталось биатлонисткам Марте Зайнуллиной, Михалине Лысовой и Анне Милениной. Бронза — горнолыжнику Валерию Редкозубову и биатлонистке Ирине Гуляевой.

Атлеты из США лидируют по количеству завоеванных медалей. Паралимпийцы из Украины идут третьими.