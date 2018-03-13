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Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

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Фото: REUTERS/Paul Hanna
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Российский горнолыжник Алексей Бугаев принес золотую медаль в дисциплине суперкомбинация в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхёнчхане, которая стала уже пятой наградой высшей пробы в копилке атлетов из России.

После супергиганта Бугаев шел вторым, однако стал лучшим в слаломе, заняв в итоге первое место, передает НСН.

Отметим, на сегодняшний день российские паралимпийцы завоевали в Пхёнчхане семь наград и вышли на второе место в медальном зачете. Помимо Бугаева, золото также выиграла биатлонистка Екатерина Румянцева. Серебряные медали досталось биатлонисткам Марте Зайнуллиной, Михалине Лысовой и Анне Милениной. Бронза — горнолыжнику Валерию Редкозубову и биатлонистке Ирине Гуляевой.

Атлеты из США лидируют по количеству завоеванных медалей. Паралимпийцы из Украины идут третьими.

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