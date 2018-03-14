Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

Россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

На первом месте пьедестала американка Оксана Мастерс. Серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау.

Для россиянки эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Накануне Зайнуллина завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

На данный момент в активе россиян три бронзовых, пять серебряных и пять золотых медалей.

Накануне российский горнолыжник Алексей Бугаев принес золотую медаль в дисциплине суперкомбинация в классе «стоя».