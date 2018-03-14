Прямой эфир
Сюжет:

Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

На первом месте пьедестала американка Оксана Мастерс. Серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау.

Для россиянки эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Накануне Зайнуллина завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

На данный момент в активе россиян три бронзовых, пять серебряных и пять золотых медалей.

Накануне российский горнолыжник Алексей Бугаев принес золотую медаль в дисциплине суперкомбинация в классе «стоя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биатлонистка Лысова завоевала серебро в гонке на 10 км на Паралимпиаде
Биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017