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«Роза Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом страны

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Курорт «Роза Хутор», расположенный в Адлерском районе Сочи, в шестой раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны согласно итогам премии World Ski Awards. Об этом 21 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

«Торжественная церемония вручения престижной премии World Ski Awards состоялась в австрийском Китцбюэле 18 ноября. Курорт «Роза Хутор» получил высокую награду шестой раз подряд», — говорится в сообщении.

Лучшим горнолыжным курортом мира в этом году снова стал французский Валь Торенс, расположенный в Трех Долинах. Также среди победителей премии горнолыжные комплексы Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Лаакс (Швейцария), Лейк-Луиз (Канада), Дир-Вэлли (США) и др.

«Роза Хутор» — горный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи. Он был построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трассы составляет более 100 км, здесь работает 29 подъемников. Во время последнего зимнего сезона на курорте побывали 920 тысяч человек, что на 15% больше, чем на год ранее.

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