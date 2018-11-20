Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает «Газета.ру», матч в Монреале закончился со счетом 5:4.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи.

Всего Овечкин в текущем сезоне забросил 15 шайб. В гонке снайперов он вышел на второе место, уступая только Давиду Пастрняку из «Бостона» (17 голов).

14 ноября Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в НХЛ.

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