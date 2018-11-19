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Американский хоккеист назвал российских женщин уродливыми

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Фото: Global Look Press/Jean Levac
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Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший ранее за ХК «Сочи», оценил внешность российских женщин.

В подкасте Spittin’ Chiclets спортсмен заявил, что россиянки либо прекрасны, либо похожи на чернобыльских уродов.

«В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — цитирует 19 ноября Уитни «Газета.ру».

Кроме того, американец раскритиковал российских мужчин за любовь к дорогим вещам и машинам, в то время как они живут в квартирах «размером с ванную».

Уитни играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2014/15 за «Сочи». Также он выступал за такие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Флориду Пантерз» и «Анахайм Дакс». Является серебряный призером Олимпийских игр в Ванкувере (2010) в составе сборной США.

В октябре прошлого года Уитни и еще один бывший хоккеист Пол Биссоннетт запустили подкаст Spittin’ Chiclets. Спортсмены в эфире без цензуры обсуждают НХЛ и связанные с хоккеем темы.

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