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Лыжник Большунов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает 23 февраля «РИА Новости».

Дистанцию 30 км (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) россиянин прошел за 1 час 10 мин. 21,9 сек. Победителем гонки стал норвежец Шур Рете со временем 1 час 10 мин. 21,8 сек. — на 0,1 сек. быстрее Большунова.

Третьим к финишу с показателем 1 час 10 мин. 22,5 сек. пришел норвежский спортсмен Мартин Йонсруд Сундбю.

Россияне Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов и Денис Спицов заняли девятое, 13-е, 17-е и 22-е места соответственно.

17 февраля Александр Большунов завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии.

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