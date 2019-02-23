Лыжник Большунов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает 23 февраля «РИА Новости».

Дистанцию 30 км (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) россиянин прошел за 1 час 10 мин. 21,9 сек. Победителем гонки стал норвежец Шур Рете со временем 1 час 10 мин. 21,8 сек. — на 0,1 сек. быстрее Большунова.

Третьим к финишу с показателем 1 час 10 мин. 22,5 сек. пришел норвежский спортсмен Мартин Йонсруд Сундбю.

Россияне Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов и Денис Спицов заняли девятое, 13-е, 17-е и 22-е места соответственно.

17 февраля Александр Большунов завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии.