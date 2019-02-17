Россиянин Большунов победил в лыжной гонке на 15 км в Италии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии. Об этом сообщило «РИА Новости».

Время Большунова составило 34 минуты 48,4 секунды. Второе место занял Ийво Нисканен из Финляндии. Он пересек финишную черту на 43,7 секунды позже российского спортсмена. Третьим прибыл Александр Бессмертных из России (+55,9 секунды).

Также на пятом месте оказался россиянин Илья Порошкин (+1.07,7), Евгений Белов — на шестом (+1.15,6), Евгений Устюгов — на 11-м (+1.40,9), Денис Спицов — на 15-м, Илья Семиков — на 27-м.

В декабре россиянин Евгений Белов занял первое место в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.