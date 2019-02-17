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Россиянин Большунов победил в лыжной гонке на 15 км в Италии

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Фото: TASS/EPA/GIAN EHRENZELLER
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии. Об этом сообщило «РИА Новости».

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Время Большунова составило 34 минуты 48,4 секунды. Второе место занял Ийво Нисканен из Финляндии. Он пересек финишную черту на 43,7 секунды позже российского спортсмена. Третьим прибыл Александр Бессмертных из России (+55,9 секунды).

Также на пятом месте оказался россиянин Илья Порошкин (+1.07,7), Евгений Белов — на шестом (+1.15,6), Евгений Устюгов — на 11-м (+1.40,9), Денис Спицов — на 15-м, Илья Семиков — на 27-м.

В декабре россиянин Евгений Белов занял первое место в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

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