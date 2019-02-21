Басков и Киркоров поддержали песней российских лыжников перед ЧМ

Звезды эстрады Николай Басков и Филипп Киркоров поддержали комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева и российских спортсменов перед стартом чемпионата мира по лыжным видам спорта. Губерниев разместил видео с обращениями исполнителей в своем Instagram.

«О, лыжники — и биться сердце стало чаще. Они поймали свое счастье! Передаю пламенный привет нашим лыжникам в Австрию и лучшему комментатору Дмитрию Губерниеву. Дима, не сглазь!» — спел Басков.

Киркоров также поддержал спортсменов. «Цвет настроения — лыжи», — напел он.

Болельщики перед чемпионатом мира в соцсетях выражали недовольство тем, что Губерниев с биатлона переключился на лыжи и будет работать на ЧМ по лыжным видам спорта.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже выступила с критикой в адрес комментатора, сообщает телеканал «360». Она заявила, что лыжники не будут давать столько интервью, сколько дают биатлонисты. Кроме того, Вяльбе высказала недовольство жесткими оценками, которые Губерниев нередко дает спортсменам и тренерам в эфире, пишет «Газета.ру».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зеефельде с 21 февраля по 3 марта. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей — шесть у мужчин и шесть у женщин. В рамках мирового первенства также состоятся соревнования в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.