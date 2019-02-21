Наавстрили лыжи: на ЧМ в Зефельде выйдет небывало мощная сборная РФ

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде сегодня откроется мужским и женским спринтом свободным стилем. Гонки лыжников традиционно самые зрелищные. В этом году украшением будет и небывалая конкуренция среди спортсменов. Эксперты считают, что российские лыжники готовы навязать борьбу бессменным фаворитам мирового первенства — норвежцам. Одна из главных звезд стартов в Зефельде — четырехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане 22-летний Александр Большунов.

Новое поколение

На стартующем первенстве мира нашу страну представят 24 лыжника. От мужчин выступят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

От женщин в национальную команду вошли Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.

Многие представители нашей сборной весьма неплохо проявляют себя в нынешнем сезоне. Россияне нередко поднимаются на пьедестал различных этапов Кубка мира. В общем зачете среди мужчин Александр Большунов (1058 очков) идет вторым, а у женщин аналогичную позицию занимает Наталья Непряева (1139).

— Судя по рассказам тренеров и результатам на этапах Кубка мира, отечественные лыжники находятся в оптимальной форме, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Бородавко. — Есть дисциплины, в которых мы очень сильны, в некоторых просто уверенно себя чувствуем. У нашей сборной сейчас один из сильнейших составов за многие годы. Ранее у России были яркие атлеты, которые индивидуально вытаскивали команду на чемпионатах мира или олимпиадах. Сейчас же уровень наших лыжников довольно ровный и при этом весьма высокий — многие члены команды способны претендовать на медали.

Перед прошлогодней Олимпиадой в Пхенчхане команда лыжников из-за допинговых скандалов была обескровлена. Чемпион Игр-2014 Александр Легков, серебряный призер Максим Вылегжанин были дисквалифицированы МОКом. Позже они успешно обжаловали санкции, однако до соревнований в Корее допущены не были. Так же, как и один из лидеров прошлого и нынешнего Кубка мира Сергей Устюгов, сейчас идущий в общем зачете на шестом месте.

На Олимпиаде фурор произвела пришедшая на смену лидерам молодежь. С ее помощью наша команда по общему количеству медалей (восемь — три серебра и пять бронз) стала второй после Норвегии. Из российских призеров лишь Анна Нечаевская и Андрей Ларьков были старше 23 лет.

— Шансы наших ребят на успех в Зефельде оцениваю как высокие — у них сейчас хорошее рабочее состояние, — поделился с «Известиями» Александр Легков. — Всё будет зависеть от настроя на гонку. Но уверен, что каждый способен добиться на чемпионате мира хороших результатов. Не только Большунов с Устюговым или Непряева с Белоруковой, но и остальные. Состав сборной очень ровный, много талантливой молодежи, которая прогрессирует и создает конкуренцию. Так и должно быть. По результатам на этапах Кубка мира видно, что нашим лыжникам по силам бороться с норвежцами за победу в общем зачете. Думаю, если не сейчас, то в перспективе мы к этому точно придем.

Дорос до фаворитов

Александр Большунов начал сезон с двух побед в декабре на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке. Затем он чередовал успехи и неудачи, позволив лидеру общего зачета норвежцу Йоханнесу Клебо увеличить отрыв. Но в минувшие выходные на этапе в итальянской коммуне Кони уроженец Брянской области выиграл индивидуальную гонку, показав, что выходит на пик формы к главным стартам сезона.

— Во главе угла, конечно, стоит подготовка к чемпионату мира, — отметил Юрий Бородавко. — Очень хочется, чтобы наши спортсмены выступили там удачно. Надеемся, Большунов подойдет к турниру в оптимальной форме. При этом понимаем, что у него будут очень серьезные соперники в каждой из дисциплин. Впереди нас ждет крайне непростая борьба.

Предстоящий чемпионат мира станет последним крупным соревнованием в карьере трехкратного серебряного призера Олимпийских игр Максима Вылегжанина. По окончании этого сезона 36-летний лыжник прекратит выступления на профессиональном уровне.

— В нужный момент он может сконцентрироваться и выдать положительный результат, — уверен Александр Легков. — Поэтому о Максиме ни в коем случае нельзя забывать. Вполне вероятно, что он очень хорошо пробежит гонку. Не знаю, поторопился ли Вылегжанин с объявлением о завершении карьеры, — это нужно у него спросить. Но я уверен, что напоследок он еще покажет себя на трассе.

В погоне за Терезой

Ожидания от выступления россиянок не так высоки. В последние годы они в отличие от мужчин не выигрывали золото, но на подиум попадают довольно часто. В общем зачете нынешнего Кубка мира, помимо Непряевой, еще три россиянки расположились в первой десятке — двукратный призер Игр в Пхенчхане Юлия Белорукова идет шестой, а обладатель бронзы в эстафете Анастасия Седова — девятой.

— Очень ждем от девушек хороших результатов и, конечно, медалей любого достоинства, — признался «Известиям» вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. — Мы способны проявить себя и в эстафете, и в индивидуальных стартах. Выросло поколение, которое может брать в том числе и первые места. Надеюсь, удача будет на нашей стороне.

Среди конкурентов наибольшая интрига ожидается вокруг выступлений норвежки Терезы Йохауг. Для олимпийской чемпионки-2010 и двукратной обладательницы Кубка мира гонки в Зефельде станут первыми крупными стартами после отбытия двухлетней дисквалификации за применение допинга. Из-за этого спортсменка пропустила Игры в Пхенчхане.

— Далеко не факт, что Йохауг выиграет этот турнир «в одну калитку», — полагает Сергей Крянин. — Уверен, все приложат максимум усилий, чтобы завоевать медали: Тереза, наши девушки, а также представительницы Финляндии, Словении и остальные. Шансы есть у всех, случиться может всё что угодно — этим и интересен спорт.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей — шесть у мужчин и шесть у женщин. Также в рамках мирового первенства состоятся соревнования в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.