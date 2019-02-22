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Вяльбе осудила лыжника Устюгова за конфликт с Клебо на чемпионате мира

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала Сергея Устюгова за инцидент с норвежцем Йоханнесом Клебо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Австрии.

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По ее словам, дисквалификация россиянина — заслуженная.

«Желтая карточка заслуженная. Так себя вести нельзя. Мы подали протест, но на положительное решение не рассчитываем. С таким лично никогда не сталкивалась», ― цитирует ее «Федеральное агентство новостей».

Ранее 21 февраля во время гонки незадолго до финиша у россиянина произошел контакт на трассе с Клебо.

Устюгов финишировал пятым и получил желтую карточку за нарушение правил обгона, норвежец стал первым. После финиша российский лыжник подошел к Клебо и толкнул его. Спортсмены поговорили на повышенных тонах.

Однако сам Клебо назвал ситуацию вполне нормальной, а Устюгов отметил, что не собирался конфликтовать с норвежцем.

«Не было никакой драки между мной и Клебо. Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи», — пояснил россиянин.

«То, что случилось между нами — это всего лишь ситуация, вполне нормальная с учетом того, что произошло. Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. У меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — заявил Клебо.

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