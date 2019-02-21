Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, а его результат аннулировали. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Незадолго до финиша гонки, на которой Устюгов занял пятое место, между ним и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошел конфликт. Россиянин получил желтую карточку за нарушение правил обгона, после чего подошел к Клебо и толкнул его.

«Не было никакой драки между мной и Клебо. Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, мое пожелание пригодилось — Йоханнес стал победителем», — пояснил произошедшее россиянин, которого цитирует «РИА Новости».

Сам Клебо отметил, что у него нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову.

6 января норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, который назвал российских спортсменов «тупыми как пробка» во время масс-старта шестого этапа гонки «Тур де Ски», извинился перед ними.