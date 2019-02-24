Лыжники Большунов и Ретивых завоевали серебро на чемпионате мира

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Команду представляли 22-летний Александр Большунов и 27-летний Глеб Ретивых, сообщает 24 февраля «Спорт-Экспресс».

Первое место заняла норвежская команда (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо), показавшая время 18 мин. 49,86 сек. Россияне отстали от победителей на 1,88 сек. Третьими к финишу пришли итальянцы (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино). Их отставание от норвежцев составило 4,03 сек.

Российская женская сборная в составе Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой смогла в командном спринте 24 февраля завоевать лишь четвертое место. Первые три места заняли представительницы Швеции, Словении и Норвегии соответственно.

23 февраля стало известно, что лыжник Сергей Устюгов, который первоначально был заявлен на старт в командном спринте, уступил свое место Глебу Ретивых.

Ранее лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на дистанции 30 км. Победитель из Норвегии Шуру Рете был быстрее россиянина всего на 0,1 сек.

Глеб Ретивых завоевал бронзу 22 февраля в спринте на 1,6 км свободным стилем.