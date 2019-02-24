Прямой эфир

Лыжники Большунов и Ретивых завоевали серебро на чемпионате мира

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Команду представляли 22-летний Александр Большунов и 27-летний Глеб Ретивых, сообщает 24 февраля «Спорт-Экспресс».

Столкнули с лыжни: Шипулин уходит из спорта без личного золота ОИ
Титулованный спортсмен намерен остаться в биатлоне, но не в роли тренера

Первое место заняла норвежская команда (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо), показавшая время 18 мин. 49,86 сек. Россияне отстали от победителей на 1,88 сек. Третьими к финишу пришли итальянцы (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино). Их отставание от норвежцев составило 4,03 сек.

Российская женская сборная в составе Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой смогла в командном спринте 24 февраля завоевать лишь четвертое место. Первые три места заняли представительницы Швеции, Словении и Норвегии соответственно.

23 февраля стало известно, что лыжник Сергей Устюгов, который первоначально был заявлен на старт в командном спринте, уступил свое место Глебу Ретивых.

Ранее лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на дистанции 30 км. Победитель из Норвегии Шуру Рете был быстрее россиянина всего на 0,1 сек.

Глеб Ретивых завоевал бронзу 22 февраля в спринте на 1,6 км свободным стилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Басков и Киркоров поддержали песней российских лыжников перед ЧМ
Трехкратный чемпион Олимпиады лыжник Клебо получит условный срок за ДТП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017