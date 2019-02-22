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Российский лыжник Ретивых взял бронзу в спринте на чемпионате мира

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Россиянин Глеб Ретивых завоевал золото в спринте на 1,6 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии.

Он показал результат 3 мин. 22,54 сек., отстав от итальянца Федерико Пеллегрино меньше, чем на две секунды, отмечает «Спорт Экспресс».

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (3 мин. 21,17 сек.), у которого во время гонки возник конфликт с Сергеем Устюговым.

В результате россиянин финишировал пятым и был дисквалифицирован за свое поведение.

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