Прямой эфир

Ретивых заменит Устюгова в командном спринте на ЧМ

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вместо лыжника Сергея Устюгова в командном спринте в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде, который намечен на 24 февраля, в составе сборной России выступит Глеб Ретивых, сообщают 23 февраля «Вести.ру».

Первоначально планировалось, что в составе команды выступят Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но последний, занявший девятое место в скиатлоне, попросил заменить его.

В составе женской сборной, спринт которой также пройдет 24 февраля, замен не будет. Выступят Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

Ранее лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на дистанции 30 км. Победитель из Норвегии Шуру Рете был быстрее россиянина всего на 0,1 сек.

Глеб Ретивых завоевал бронзу 22 февраля в спринте на 1,6 км свободным стилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вяльбе осудила лыжника Устюгова за конфликт с Клебо на чемпионате мира
Басков и Киркоров поддержали песней российских лыжников перед ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017