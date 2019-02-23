Ретивых заменит Устюгова в командном спринте на ЧМ

Вместо лыжника Сергея Устюгова в командном спринте в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде, который намечен на 24 февраля, в составе сборной России выступит Глеб Ретивых, сообщают 23 февраля «Вести.ру».

Первоначально планировалось, что в составе команды выступят Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но последний, занявший девятое место в скиатлоне, попросил заменить его.

В составе женской сборной, спринт которой также пройдет 24 февраля, замен не будет. Выступят Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

Ранее лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на дистанции 30 км. Победитель из Норвегии Шуру Рете был быстрее россиянина всего на 0,1 сек.

Глеб Ретивых завоевал бронзу 22 февраля в спринте на 1,6 км свободным стилем.