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Олимпийский чемпион из Британии признал нарушение антидопинговых правил

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Фото: Global Look Press/Steve O'Sullivan/imago-images
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Британский бегун на средние и длинные дистанции, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Мо Фарах скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «Би-би-си».

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Выяснилось, что накануне лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введен в организм легкоатлета, однако этого не было указано в форме для допинг-контроля.

L-карнитин считается допингом только при превышении разрешенной дозы в 50 мл. По данным антидопинговых организаций, в случае Фараха доза превышена не была, поэтому спортсмена можно обвинить только в том, что он не указал применение вещества в форме для допинг-контроля.

Дисквалифицированный на данный момент тренер спортсмена Альберто Салазар знал о случившемся.

О применении вещества стало известно через несколько лет, во время интервью с допинг-комиссарами.

Сначала Фарах всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.

В начале января фигуристку из Франции Лорин Лекавалье уличили в употреблении кокаина. Допинг-проба спортсменки показала положительный результат на запрещенное вещество.

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