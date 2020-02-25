Олимпийский чемпион из Британии признал нарушение антидопинговых правил

Британский бегун на средние и длинные дистанции, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Мо Фарах скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «Би-би-си».

Выяснилось, что накануне лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введен в организм легкоатлета, однако этого не было указано в форме для допинг-контроля.

L-карнитин считается допингом только при превышении разрешенной дозы в 50 мл. По данным антидопинговых организаций, в случае Фараха доза превышена не была, поэтому спортсмена можно обвинить только в том, что он не указал применение вещества в форме для допинг-контроля.

Дисквалифицированный на данный момент тренер спортсмена Альберто Салазар знал о случившемся.

О применении вещества стало известно через несколько лет, во время интервью с допинг-комиссарами.

Сначала Фарах всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.

В начале января фигуристку из Франции Лорин Лекавалье уличили в употреблении кокаина. Допинг-проба спортсменки показала положительный результат на запрещенное вещество.