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Украинский футболист провалил допинг-тест

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Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic
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Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест. Это произошло после матча Лиги Европы против шведского «Мальме». Об этом сообщает Footbal.ua в пятницу, 20 декабря.

«УЕФА начал расследование по данному событию. Накануне в офис «Динамо» пришло официальное письмо от организации. Более того, УЕФА тут же отстранил Беседина на 30 дней от любой деятельности, связанной с футболом», — отмечают авторы статьи.

По сведениям журналистов, в ближайшее время будет определен день, когда пройдут слушания по этому делу. Ожидается, что это произойдет не позднее 17 января. На текущий момент неизвестно, что именно принимал Беседин.

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Артем Беседин родился в 1996 году. Он игрок киевского «Динамо». За клуб провел 71 матч и забил 25 голов. С 2016 года выступает за национальную сборную — сыграл 13 матчей и забил два мяча.

26 ноября чемпиона Олимпийских игр 2012 года в прыжках в воду россиянина Илью Захарова отстранили на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

24 августа российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина на четыре года.

24 февраля стало известно, что российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты. Согласно регламенту международной организации, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации.

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