Санкции WADA не коснутся россиян на Мировом туре UCI

Санкции, объявленные ранее Всемирным антидопинговым агентством (WADA), коснутся только Олимпийских игр и чемпионата мира, сообщили 10 декабря «РИА Новости» в Международном союзе велосипедистов (UCI).

«Российские велогонщики, которые хотят участвовать в чемпионатах мира и Олимпиаде, должны будут доказать свое право на индивидуальной основе. UCI установит индивидуальную процедуру на получение права участия», — говорится в заявлении союза.

В пресс-службе UCI также отметили, что организация внимательно следит за ситуацией с антироссийскими санкциями WADA и примет это решение для велоспорта, как только оно станет окончательным.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

По словам президента России Владимира Путина, наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.