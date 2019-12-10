ISU признал санкции WADA против российского спорта

Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям к российскому спорту. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили на сайте организации.

В коммюнике указывается, что в ближайшее время ISU свяжется с WADA для уточнения дальнейших шагов, принимая во внимание тот факт, что решение агентства может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также в ISU намерены уточнить список недопущенных к соревнованиям спортсменов и другие детали данного решения.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

По словам президента России Владимира Путина, наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.