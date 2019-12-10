В ITF не получали фактов о манипуляциях с допинговыми данными российских игроков

В Международной федерации тенниса (ITF) заявили, что не получали фактов о возможных манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской антидопинговой лаборатории. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

В международной организации подчеркнули, что в теннисе «нулевая терпимость к допингу», а все участники турниров «Большого шлема», ITF, женской теннисной ассоциации (WTF) и ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) попадают под действие теннисной антидопинговой программы (TADP), одобренной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Комплексная программа включает в себя биологические паспорта спортсменов, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период. Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — говорится в сообщении.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам президента России Владимира Путина, наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.