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Эксперты рассказали о влиянии решения WADA на чемпионаты в России

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года не повлияет на проведение матчей континентальных первенств в стране. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

«Решение исполкома WADA касается мультиспортивных соревнований. Континентальных первенств это решение не касается», — считает спортивный юрист Юрий Зайцев.

Данную точку зрения подтвердил глава Минспорта РФ Павел Колобков. По его мнению, решение WADA не будет препятствовать проведению на территории России матчей чемпионата Европы, как и чемпионатов мира в общем.

Глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель отметил, что не видит поводов переносить турниры из Уфы, Санкт-Петербурга, Омска/Новосибирска, которые пройдут в рамках трех чемпионатов мира по хоккею (мужской-2023, молодежный-2023 и женский-2021).

А президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов заверил, что Всемирная шахматная Олимпиада — 2020 пройдет в России в объявленные ранее сроки, уточнив, что организация уже заручилась поддержкой ФИДЕ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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