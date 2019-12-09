WADA потребовало от России извинений

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд, которая настаивала на полной дисквалификации российских атлетов, сообщила, что недовольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и спортсменам.

«России нужно извиниться за сделанное, за боль, причиненную спортсменам и болельщикам», — цитирует Хеллеланд «Р-Спорт».

По ее словам, восстановление РУСАДА в правах является главной ошибкой WADA. Это решение было принято без получения данных от Московской лаборатории, считает Хеллеланд. Она также выразила уверенность, что Россия исправила и удалила данные.

«Мы поверили им год назад, а теперь ничего не поделаешь, мы платим за эту ошибку, допущенную в прошлом году», — заявила вице-президент WADA.

Хеллеланд подчеркнула, что в этой ситуации больше всего страдают «чистые» атлеты, сообщает НСН.

Ранее в этот же день исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также РУСАДА лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.