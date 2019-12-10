Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Российский лидер указал, что наказание должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, добавил Путин.

«Наказания не могут… распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — цитирует президента «РИА Новости».

Также Путин отметил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, ведь к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом. Однако спортсменов всё равно отстранили, и у РФ есть все основания подать в суд.

По его словам, специалисты и юристы проанализируют решение WADA, и затем будет принято решение.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).