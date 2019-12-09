МОК будет исполнять решения WADA по России

Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.

«Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Министр спорта России Павел Колобков назвал обвинения WADA незаконными. При этом агентство заявило о планах выставить счет России за проведение антидопингового расследования в сумме чуть меньше $5 млн.