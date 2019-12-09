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ОКР счел неадекватными санкции WADA в отношении России

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта носят неадекватный характер. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции в понедельник, 9 декабря.

«Санкции носят неадекватный и чрезмерный характер», — приводит его слова ТАСС. Как подчеркнул Поздняков, российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры в Токио в составе команды ОКР, как говорит Олимпийская хартия.

«Мы сделаем всё, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России. В рекомендации WADA не содержится никаких обвинений в адрес Паралимпийского комитета России (ПКР) и ОКР, тем не менее, последствия ущемляют права членов ОКР и ПКР», — продолжил он.

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По мнению Позднякова, ограничения WADA и их последствия ударят по международным федерациями. Спортсмены, которые в честной борьбе имеют право соревноваться, должны выступать на первенствах, однако решением антидопингового агентства лишены этого права, считает глава ОКР.

«Наказание без доказательств, похоже, стало новым форматом санкций в спорте», — добавил глава Поздняков. Позиция комитета по ситуации будет сформирована по итогам исполкома ОКР, сказал он.

Ранее 9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Министр спорта России Павел Колобков назвал обвинения WADA незаконными. При этом агентство выставит счет России за проведение антидопингового расследования в сумме чуть меньше $5 млн.

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