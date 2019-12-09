Директор разведки WADA рассказал о расследованиях в России

Разведслужба Всемирного антидопингового агентства (WADA) не планирует проведения новых расследований в отношении России. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил директор службы Гюнтер Юнгер.

По его словам, работа его ведомства заключалась в расследовании. Комитету по соответствию WADA представлены все доказательства, теперь они должны принять решение, уточнил Юнгер.

«Наше расследование завершилось, но мы продолжим изучать дела, которые еще открыты. Но мы больше не вернемся в Россию», — цитирует его «РИА Новости». Разведка агентства новых данных из России не ожидает, подчеркнул он.

В понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на срок четыре года. РФ запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также лишено соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. При этом решение по каждому будут принимать индивидуально.

Рекомендации в отношении России комитет WADA по соответствию дал 25 ноября.